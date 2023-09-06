Antalyaspor'a Sao Paulo'dan süper dinamo

Antalyaspor, Sao Paulo'nun orta sahası Mendez ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde imzayı atacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Antalyaspor'a Sao Paulo'dan süper dinamo
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06 Eylül 2023 11:47
Uzun süredir orta saha takviyesi yapmak isteyen Antalyaspor, aradığı oyuncuyu Brezilya'da buldu.

Kırmızıbeyazlılar, Sao Paulo forması giyen Jhegson Mendez'de mutlu sona yaklaştı. 26 yaşındaki orta saha Antalyaspor'un teklifini kabul etti.

Kulübünün de onay vermesi halinde kısa sürede imzalar atılacak.

2025'e kadar kontratı bulunan Ekvadorlu oyuncunun opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.

 

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