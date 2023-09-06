Antalyaspor'a Sao Paulo'dan süper dinamo

Uzun süredir orta saha takviyesi yapmak isteyen Antalyaspor, aradığı oyuncuyu Brezilya'da buldu.
Kırmızıbeyazlılar, Sao Paulo forması giyen Jhegson Mendez'de mutlu sona yaklaştı. 26 yaşındaki orta saha Antalyaspor'un teklifini kabul etti.
Kulübünün de onay vermesi halinde kısa sürede imzalar atılacak.
2025'e kadar kontratı bulunan Ekvadorlu oyuncunun opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.
Kırmızıbeyazlılar, Sao Paulo forması giyen Jhegson Mendez'de mutlu sona yaklaştı. 26 yaşındaki orta saha Antalyaspor'un teklifini kabul etti.
Kulübünün de onay vermesi halinde kısa sürede imzalar atılacak.
2025'e kadar kontratı bulunan Ekvadorlu oyuncunun opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.