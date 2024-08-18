Antalyaspor, 23. saniyede golü buldu!

Antalyaspor, Beşiktaş karşısında henüz 23. saniyede Braian Samudio ile golü buldu.

Haber; Sporx.com
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Antalyaspor, 23. saniyede golü buldu!
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18 Ağustos 2024 21:51
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 22:00
Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanında çok erken bir gol buldu.

Akdeniz temsilcisinde henüz 23. saniyede rakip ceza sahasında topla buluşan Braian Samudio, fileleri havalandırdı.

Antalyaspor, bu golle Beşiktaş karşısında öne geçti. Bu gol aynı zamanda Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

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