Antalyaspor, 23. saniyede golü buldu!

Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanında çok erken bir gol buldu.
Akdeniz temsilcisinde henüz 23. saniyede rakip ceza sahasında topla buluşan Braian Samudio, fileleri havalandırdı.
Antalyaspor, bu golle Beşiktaş karşısında öne geçti. Bu gol aynı zamanda Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.
Akdeniz temsilcisinde henüz 23. saniyede rakip ceza sahasında topla buluşan Braian Samudio, fileleri havalandırdı.
Antalyaspor, bu golle Beşiktaş karşısında öne geçti. Bu gol aynı zamanda Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.
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