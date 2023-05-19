Ankaragücü ve Karagümrük PFDK'ya sevk edildi

MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük'ün PFDK'ye sevk edildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü ve Karagümrük PFDK'ya sevk edildi
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19 Mayıs 2023 02:29
Son güncelleme 19 Mayıs 2023 02:30
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 34. haftasında oynanan müsabakalarda MKE Ankaragücü'nün saha olayları nedeniyle, Fatih Karagümrük'ün ise talimatlara aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir'in ise kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

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