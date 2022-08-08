Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Ankaragücü
Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Sporx'e özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Aytekin, yıldız transferlerin takıma olan uyum süreci, hedefleri ve birçok konuda mesajlar verdi. İşte Hüseyin Aytekin'in açıklamaları...
"TRANSFERLERİN HIZLI ŞEKİLDE TAMAMLANMASINI SAĞLADIK"
Öncelikle, Süper Lig'de yeni bir sezona başladık. Ankaragücü için hazırlık dönemi nasıl geçti? Sezona Ankaragücü ne kadar hazır?
Bolu, Kayseri ve sonrasında Ankara'da sezon hazırlarımıza devam ettik. Bu süreçte TSYD Ankara Kupası ile birlikte 4 hazırlık maçı oynama şansımız oldu. Hedefimiz takımımızı büyük ölçüde kamp dönemine yetiştirmekti. Bunu da çok şükür sağladık. Bu konu özellikle Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın çok önem verdiği bir konuydu. Sportif direktörümüzün sezon bitmeden yaptığı çalışmalar transferlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağladı.
"LİGE İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"
Konyaspor, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan biri. Ankaragücü'nün rakibi biraz yorgun olacak. Bu açıdan Ankaragücü biraz daha avantajlı olabilir mi?
Lige kendi evimizde iyi bir sonuçla başlamak istiyoruz. Spor Toto Süper Lig'de en uzun süre mücadele eden takımlardan biri olarak, 1 yıl aradan sonra yeniden ait olduğumuz ligdeyiz. Taraftarımızın da maça büyük ilgisi var. Maç saatine kadar ilginin daha da artacağını düşünüyorum.
"BÖYLE BİR HEYECAN HİSSETMEDİKLERİNDEN BAHSEDİYORLAR"
Ankaragücü'nün yeni transferlerinin uyum süreci nasıl gidiyor? Yıldız oyuncular Ankara'ya, Türkiye'ye alışabildi mi? Örneğin; Macheda, Jese gibi oyuncuların ilk izlenimleri neler?
Yabancı oyuncularımızın tamamı Ankara'da olduğu çok mutlu. Taraftarlarımız da onlara ilk günden itibaren müthiş bir ilgi gösteriyor. Daha önce Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamış futbolcularımız var. Gerek ülkemizde, gerekse ülkelerine ait medya kuruluşlarına yaptıkları röportajlarında Ankaragücü'nde yaşadıkları heyecanı hiçbir kulüpte hissetmediklerinden bahsediyorlar.
ANKARAGÜCÜ'NÜN HEDEFİ...
Bu sezon Ankaragücü'nün hedefi nedir?
Taraftarımızın izlerken keyif alacağı bir futbol sergileyip, onları mutlu edecek sonuçlar almak istiyoruz.
"TARAFTARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTİYORUZ"
Taraftarlara Sporx aracılığıyla mesajınız ne olur?
Taraftarlarımızdan aldığımız yorumlar yıllardır onların beklediği, onları çok heyecanlandıran bir kadronun kurulduğuna yönelik. Bu sezon onlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ankaragücü taraftarı yıllardır koşulsuz takımını destekledi. Mutlu olmayı gerçekten çok hak ediyorlar. İnşallah bu sezon taraftarımızın yüzünü güldürmeyi başarırız.
Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Sporx'e özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Aytekin, yıldız transferlerin takıma olan uyum süreci, hedefleri ve birçok konuda mesajlar verdi. İşte Hüseyin Aytekin'in açıklamaları...
"TRANSFERLERİN HIZLI ŞEKİLDE TAMAMLANMASINI SAĞLADIK"
Öncelikle, Süper Lig'de yeni bir sezona başladık. Ankaragücü için hazırlık dönemi nasıl geçti? Sezona Ankaragücü ne kadar hazır?
Bolu, Kayseri ve sonrasında Ankara'da sezon hazırlarımıza devam ettik. Bu süreçte TSYD Ankara Kupası ile birlikte 4 hazırlık maçı oynama şansımız oldu. Hedefimiz takımımızı büyük ölçüde kamp dönemine yetiştirmekti. Bunu da çok şükür sağladık. Bu konu özellikle Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın çok önem verdiği bir konuydu. Sportif direktörümüzün sezon bitmeden yaptığı çalışmalar transferlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağladı.
"LİGE İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"
Konyaspor, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan biri. Ankaragücü'nün rakibi biraz yorgun olacak. Bu açıdan Ankaragücü biraz daha avantajlı olabilir mi?
Lige kendi evimizde iyi bir sonuçla başlamak istiyoruz. Spor Toto Süper Lig'de en uzun süre mücadele eden takımlardan biri olarak, 1 yıl aradan sonra yeniden ait olduğumuz ligdeyiz. Taraftarımızın da maça büyük ilgisi var. Maç saatine kadar ilginin daha da artacağını düşünüyorum.
"BÖYLE BİR HEYECAN HİSSETMEDİKLERİNDEN BAHSEDİYORLAR"
Ankaragücü'nün yeni transferlerinin uyum süreci nasıl gidiyor? Yıldız oyuncular Ankara'ya, Türkiye'ye alışabildi mi? Örneğin; Macheda, Jese gibi oyuncuların ilk izlenimleri neler?
Yabancı oyuncularımızın tamamı Ankara'da olduğu çok mutlu. Taraftarlarımız da onlara ilk günden itibaren müthiş bir ilgi gösteriyor. Daha önce Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamış futbolcularımız var. Gerek ülkemizde, gerekse ülkelerine ait medya kuruluşlarına yaptıkları röportajlarında Ankaragücü'nde yaşadıkları heyecanı hiçbir kulüpte hissetmediklerinden bahsediyorlar.
ANKARAGÜCÜ'NÜN HEDEFİ...
Bu sezon Ankaragücü'nün hedefi nedir?
Taraftarımızın izlerken keyif alacağı bir futbol sergileyip, onları mutlu edecek sonuçlar almak istiyoruz.
"TARAFTARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTİYORUZ"
Taraftarlara Sporx aracılığıyla mesajınız ne olur?
Taraftarlarımızdan aldığımız yorumlar yıllardır onların beklediği, onları çok heyecanlandıran bir kadronun kurulduğuna yönelik. Bu sezon onlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ankaragücü taraftarı yıllardır koşulsuz takımını destekledi. Mutlu olmayı gerçekten çok hak ediyorlar. İnşallah bu sezon taraftarımızın yüzünü güldürmeyi başarırız.
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