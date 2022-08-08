"TRANSFERLERİN HIZLI ŞEKİLDE TAMAMLANMASINI SAĞLADIK"

"LİGE İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

"BÖYLE BİR HEYECAN HİSSETMEDİKLERİNDEN BAHSEDİYORLAR"

ANKARAGÜCÜ'NÜN HEDEFİ...

"TARAFTARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTİYORUZ"

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde AnkaragücüKulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin,açıklamalar yaptı.yıldız transferlerin takıma olan uyum süreci, hedefleri ve birçok konuda mesajlar verdi. İşte Hüseyin Aytekin'in açıklamaları...Bolu, Kayseri ve sonrasında Ankara'da sezon hazırlarımıza devam ettik. Bu süreçte TSYD Ankara Kupası ile birlikte 4 hazırlık maçı oynama şansımız oldu. Hedefimiz takımımızı büyük ölçüde kamp dönemine yetiştirmekti. Bunu da çok şükür sağladık. Bu konu özellikle Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın çok önem verdiği bir konuydu. Sportif direktörümüzün sezon bitmeden yaptığı çalışmalar transferlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağladı.Lige kendi evimizde iyi bir sonuçla başlamak istiyoruz. Spor Toto Süper Lig'de en uzun süre mücadele eden takımlardan biri olarak, 1 yıl aradan sonra yeniden ait olduğumuz ligdeyiz. Taraftarımızın da maça büyük ilgisi var. Maç saatine kadar ilginin daha da artacağını düşünüyorum.Yabancı oyuncularımızın tamamı Ankara'da olduğu çok mutlu. Taraftarlarımız da onlara ilk günden itibaren müthiş bir ilgi gösteriyor. Daha önce Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamış futbolcularımız var. Gerek ülkemizde, gerekse ülkelerine ait medya kuruluşlarına yaptıkları röportajlarında Ankaragücü'nde yaşadıkları heyecanı hiçbir kulüpte hissetmediklerinden bahsediyorlar.Taraftarımızın izlerken keyif alacağı bir futbol sergileyip, onları mutlu edecek sonuçlar almak istiyoruz.Taraftarlarımızdan aldığımız yorumlar yıllardır onların beklediği, onları çok heyecanlandıran bir kadronun kurulduğuna yönelik. Bu sezon onlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ankaragücü taraftarı yıllardır koşulsuz takımını destekledi. Mutlu olmayı gerçekten çok hak ediyorlar. İnşallah bu sezon taraftarımızın yüzünü güldürmeyi başarırız.