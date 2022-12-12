Ankaragücü'nden altyapı oyuncularına kitap uygulaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, alt yaş kategorilerindeki deplasman yolculuğunda bir saat kitap okuma zorunluluğu getirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, başkent temsilcisi, örnek bir davranışa imza attı.



Kulübün alt yaş kategorilerinde oynayan futbolcular, deplasmana gidişte 30, dönüşte 30 dakika olmak üzere toplam bir saat kitap okuyacak.



Projeyle, çocukların kitap okuma alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanıyor.





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