Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Ankaragücü 1-0 kazandı.



Karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 24. dakikada Stelios Kitsiou attı.



Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, 42 puana yükseldi ve ligde kalmayı garantiledi. Kayserispor 46 puanda kald



MKE Ankaragücü gelecek hafta sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kayserispor, Sivasspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Djokanovic'in sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.



17. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Attamah'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta Uzodimma topu kontrol etti. Aynı oyuncunun kaleciyi geçtikten sonra kaleye gönderdiği şutta Atakan Çankaya topu uzaklaştırdı.



24. dakikada Ankaragücü'nün golü geldi. Topla çıkmaya çalışan Baran Ali Gezer'e baskı yapan Milson'dan seken topu kontrol eden Kitsiou'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan kale gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1



35. dakikada Gökhan Sazdağ'nın sağ çaprazdan ortasında kaleci Gökhan Akkan'ın boşa çıktığı pozisyonda savunma son anda topu uzaklaştırmayı başardı.



Maçın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



57. dakikada Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mane'nin şutunda kaleci Gökhan Akkan uzanarak topu kontrol etti.



76. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ortasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mane'nin sağ ayağı ile yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.



87. dakikada İlhan Parlak'ın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunda kaleci sağına uzanarak topu çeldi. Kaleciden seken topu iyi takip eden Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.





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