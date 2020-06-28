Ankaragücü, ara vermeden Alanyaspor hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına Trabzon'da yaptığı antrenmanla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ankaragücü, ara vermeden Alanyaspor hazırlıklarına başladı
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28 Haziran 2020 14:50
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına Trabzon'da yaptığı antrenmanla başladı. 

Süper Lig'de dün akşam deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'dan 1-1'lik sonuçla 1 puan alan sarı-lacivertliler, bu sabah Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi. 

MKE Ankaragücü'nde sakat futbolcu bulunmazken, Trabzonspor maçında kart gören Sedat Ağçay ve Gerson Rodrigues, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Bugün Ankara'ya dönecek sarı-lacivertli takım, Alanyaspor maçının hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.



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