Angelino'ya 2 talip çıktı!

Galatasaray'a resmi olarak veda etmeye hazırlanan Angelino'ya iki talip çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Angelino'ya 2 talip çıktı!
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03 Ocak 2024 11:52
Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'ten kiralayıp gözden çıkardığı Angelino, kendisine yeni kulüp arıyor.

Bonservisi Alman ekibinde bulunan 26 yaşındaki futbolcuya Avrupa'nın üst düzey 5 liginden şu ana kadar 2 teklif geldiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı formayla 19 resmi maça çıkan Angelino, 1 mücadelede daha forma giyseydi, 6.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi devreye girecekti.

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