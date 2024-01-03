Angelino'ya 2 talip çıktı!

Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'ten kiralayıp gözden çıkardığı Angelino, kendisine yeni kulüp arıyor.
Bonservisi Alman ekibinde bulunan 26 yaşındaki futbolcuya Avrupa'nın üst düzey 5 liginden şu ana kadar 2 teklif geldiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.
Sarı-kırmızılı formayla 19 resmi maça çıkan Angelino, 1 mücadelede daha forma giyseydi, 6.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi devreye girecekti.
Bonservisi Alman ekibinde bulunan 26 yaşındaki futbolcuya Avrupa'nın üst düzey 5 liginden şu ana kadar 2 teklif geldiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.
Sarı-kırmızılı formayla 19 resmi maça çıkan Angelino, 1 mücadelede daha forma giyseydi, 6.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi devreye girecekti.
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