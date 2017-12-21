''BAYERN, KENDİLERİNİN NEYİN BEKLEDİĞİNİ BİLMİYOR''

Bayern Münih'i İstanbul'da çok zor bir maç beklediğini belirten Beck, ''Onlar Beşiktaş'ı finale fidecek yolda kolay olarak görüyor olabilir, ama Bayern'i İstanbul'da hiç görmediği bir atmosfer bekliyor. Bayern İstanbul'da kendilerini neyin beklediğini bilmiyor. Böylesine eşleşmelerde yüzde vermek zor. Normal bir maç olsa, Bayern kadro kalitesi ve tecrübesiyle çıkabilirdi, ama Türkiye'de oynayacaksınız, bu normal bir maç olmaz. Futbolcular bu maçlara daha yüksek konsantrasyonla çıkıyor. İstanbul'da oynadığım maçlarda bu atmosferi çok yaşadım. İnanılmaz maçlar oynadık, eğer Bayern turu İstanbul'a bırakırsa, ummadığı bir şeyler karşılaşabilir. Beşiktaş orada bir gol atarsa, bir beraberlik alırsa, çok zor ama kazanırsa, rövanş öncesinde büyük avantaj yakalar.'' şeklinde konuştu.



''EN TEHLİKELİSİ LEWA...''



Sezon içinde Carlo Ancelotti yerine takımın başına geçen Jupp Heynckes için görüş bildiren Beck, ''Heynckes büyük bir tecrübeye sahip bir teknik adam. Ona ihtiyaç duyulduğunda, yine Bayern'in başına geçti. Aslına bakarsanız, çok özel şeyler yaptığı söylenemez. Süperstar oyuncuları nasıl idare etmesi gerektiğini ve rotasyon yapmayı biliyor. Heynckes özel bir şey yapmaz, Bayern Almanya'nın en özel oyuncularından kurulu takımı.'' sözlerini kullandı.



''BEŞİKTAŞ HALA BIRAKTIĞIM BEŞİKTAŞ''

Beşiktaş'ı hala takip ettiğini dile getiren Alman futbolcu, ''Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile oynadığı maçın ilk 45 dakikasını izleme fırsatım oldu. Beşiktaş hala bıraktığım Beşiktaş. Süper Lig bu sezon çok çekişmeli geçiyor. Şampiyonluk için aday 4-5 takım var. Şampiyonlar Ligi işin içine girince ligdeki durum da kolay olmuyor ve her maça aynı enerji ile çıkamıyorlar. Yine de şampiyonluk için en ciddi takım Beşiktaş. Beşiktaş baskıyla nasıl başa çıkacağını bilen ve şampiyonluk tecrübesi olan bir takım.'' şeklinde görüş bildirdi.

Alman temsilcisinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında konuşan tecrübeli sağ bek, ''Bayern bireysel yeteneği üst düzey oyunculardan kurulu. Orta sahada Vidal, James, Martinez... çok etkili. Ribery ve Coman gibi maç çeviren oyuncular yedek kalabiliyor. Topu önde Müller ve Lewandowski sorun yaratabiliyorlar. Beşiktaş duran toplarda Bayern'in zaafından faydalanabilir. Bayern Münih'te tehlikeli olarak en başta söylememiz gereken isim Lewandowski. Ribery, Coman ve Robben gibi isimleri de göz ardı etmemek gerekiyor. '' dedi.