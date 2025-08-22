21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-5
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
2-2
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-0
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
1-2
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-1
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
2-0
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-2
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
1-1
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
3-1

Anderson Talisca'dan 10 milyon euro'ya ret!

Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Anderson Talisca, Gremio'dan gelen yıllık 10 milyon euro'luk ücreti geri çevirdi.

calendar 22 Ağustos 2025 08:53
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca'dan 10 milyon euro'ya ret!
Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Anderson Talisca, ülkesinden gelen transfer teklifini geri çevirdi.

Brezilya ekibi Gremio'nun 10 milyon euro'luk yıllık ücretini ödemeyi garanti ettiği sambacı, "Burada mutluyum. Tamamıyla Fenerbahçe konsantre olmuş durumdayım" diyerek ayrılmak istemediğini ifade etti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasından Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, forma giydiği 23 maçta, 12 gol atarken, 2 gol pası verdi.

Sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız orta saha oyuncusunun 10 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
