Anderson Talisca'dan 10 milyon euro'ya ret!

Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Anderson Talisca, ülkesinden gelen transfer teklifini geri çevirdi.
Brezilya ekibi Gremio'nun 10 milyon euro'luk yıllık ücretini ödemeyi garanti ettiği sambacı, "Burada mutluyum. Tamamıyla Fenerbahçe konsantre olmuş durumdayım" diyerek ayrılmak istemediğini ifade etti.
Geçtiğimiz sezonun devre arasından Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, forma giydiği 23 maçta, 12 gol atarken, 2 gol pası verdi.
Sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız orta saha oyuncusunun 10 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.
