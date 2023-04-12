Minnesota Timberwolves forveti Kyle Anderson, takım arkadaşı Rudy Gobert ile geçtiğimiz Pazar günü New Orleans Pelicans'a karşı yaşadığı gerginliği çoktan geride bıraktıklarını açıkladı.



Anderson, konuyla ilgili muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Konuşup hallettik. Sporda böyle şeyler hep olur. İnsanlar daha önce böyle bir şeyi hiç görmemiş gibi davranıyorlar. Yetişkin adamlarız. Bunu geride bırakabiliriz. İkimiz de kazanmaya odaklıyız. O gece bu olay hakkında konuştuk ve dürüst olmak gerekirse işlerin bu noktaya geldiğini görmek biraz saçma. Günün sonunda takım arkadaşıyız.



Bunun 'Rudy, Kyle'a karşı' gibi bir durum olmasını istemiyorum. Öyle bir şey asla yok. Takım arkadaşlarımın her zaman arkasını kollarım ve biz de artık bunu geride bıraktık."



Pazar günkü maçın ikinci çeyreğinde alınan bir mola sırasında Anderson'a yumruk atan Gobert, tek maç uzaklaştırma cezası aldığı için ekibinin dün gece Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı play-in karşılaşmasında forma giyememişti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, olayın savunma ve ribaund üzerinden dönen hararetli bir tartışma ile başladığını bildirmişti.





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