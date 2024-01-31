Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için konuştu ve genç yıldız konusunda sabırlı olunması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
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31 Ocak 2024 14:52
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bir basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, basın toplantısında Arda Güler'le ilgili de konuştu. Ancelotti, "Arda Güler, sakatlığının ardından çok iyi ilerliyor. Sabırlı olun, o sadece 18 yaşında" şeklinde konuştu.

"SABIRLI OLMAK ZORUNDASINIZ"

Arda Güler'in oynama zamanının geleceğini de aktaran Ancelotti, "Her geçen gün fiziksel olarak daha iyi oluyor. Sabırlı olmak zorundasınız. Onun arkasında Türkiye gibi kocaman bir ülke var. Zamanı mutlaka gelecektir" sözlerini sarf etti.

Real Madrid'e transferi sonrası 3 kez sakatlık yaşayan Arda Güler, 2024 yılıyla birlikte eflatun-beyazlı forma ile sahaya çıkma şansı yakalamıştı.

18 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Real Madrid'de 3 maçta süre buldu.

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