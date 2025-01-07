Anadolu Efes, yeni başantrenörünü açıkladı

Anadolu Efes, Luca Banchi'nin başantrenörlük görevine getirildiğini duyurdu.
Tomislav Mijatovic'in ise görevine yardımcı antrenör olarak devam edeceği açıklandı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık!
15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatović ise Yardımcı Antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek."
Tomislav Mijatovic'in ise görevine yardımcı antrenör olarak devam edeceği açıklandı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık!
15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatović ise Yardımcı Antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek."