Anadolu Efes, yeni başantrenörünü açıkladı

Anadolu Efes, Luca Banchi'nin başantrenörlük görevine getirildiğini duyurdu.



Tomislav Mijatovic'in ise görevine yardımcı antrenör olarak devam edeceği açıklandı.



İŞTE O AÇIKLAMA:



"Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık!



15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatović ise Yardımcı Antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek."





