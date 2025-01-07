Anadolu Efes, yeni başantrenörünü açıkladı

Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Luca Banchi'nin getirildiğini açıkladı.

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Anadolu Efes, yeni başantrenörünü açıkladı
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07 Ocak 2025 21:48
Anadolu Efes, Luca Banchi'nin başantrenörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Tomislav Mijatovic'in ise görevine yardımcı antrenör olarak devam edeceği açıklandı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık!

15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatović ise Yardımcı Antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek."


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