Anadolu Efes'ten sakatlık açıklaması

Anadolu Efes, Ante Zizic'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'ten sakatlık açıklaması
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27 Kasım 2023 23:41
Anadolu Efes, 26 yaşındaki Hırvat oyuncusu Ante Zizic'in sakatlandığı hakkında açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Partizan ile oynadığımız EuroLeague karşılaşmasında sağ bacak kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilen başarılı oyuncumuz Ante Zizic'in tedavisine  başlanmış;  Kulüp Doktorumuz Uğur Diliçıkık, Zizic'in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

Anadolu Efes, 1 Aralık Cuma günü EuroLeague'in 11. haftasında Kızılyıldız deplasmanında olacak.

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