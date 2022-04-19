Anadolu Efes'ten Final Four'a ilk adım!

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THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 64-48 yenerek seride 1-0 öne geçti.Maçın ilk dakikalarında rakibini top kaybına zorlayan ve bunda başarılı olan Anadolu Efes, Moerman'ın üç sayılık basketiyle 4. dakikada 7-2 önde geçti. Oyunda dengeyi çabuk kuran ev sahibi ekip, Melli'nin üç sayılık basketiyle 11-11 beraberliği sağladı. Anadolu Efes'in hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren AX Armani Exchange Milan, ilk çeyreği 16-11 önde geçti.Karşılaşmanın ikinci periyoduna iyi savunma yaparak başlayan ve 7 dakikada 11-0'lık seri yapan Anadolu Efes, Larkin'in üç sayılık basketiyle 14. dakikada 22-16 üstünlük yakaladı. İtalya temsilcisi, Bentil'in basketiyle 18. dakikada 22-22 beraberliği yakalasa da Anadolu Efes, soyunma odasına 29-26 üstün durumda gitti.İkinci yarıya da iyi savunma yaparak başlayan Anadolu Efes, Micic'in basketiyle 24. dakikada farkı 12 sayıya (26-38) çıkardı. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren lacivert-beyazlı takım, 3. periyodu 46-34 galip durumda tamamladı.Son periyotta da iyi savunmayla oyunun kontrolünü elinde tutan Anadolu Efes, rakibini 64-48 yenerek seride hem 1-0 öne geçti hem de saha avantajını ele geçirdi.İki takım arasında serinin ikinci maçı 21 Nisan Perşembe günü yine AX Armani Exchange Milan'ın evinde oynanacak.Seride 3 galibiyete ulaşan takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak.: Mediolanum Forum: Robert Lottermoser (Almanya), Juan Garcia Carlos (İspanya), Damir Javor (Slovenya)Delaney 1, Grant, Shields 8, Tarczewski, Melli 10, Rodriguez 2, Hall 8, Hines 2, Bentil 9, Ricci, Daniels 8, AlvitiLarkin 16, Micic 16, Anderson 4, Moerman 3, Dunston 9, Bryant 3, Pleiss 5, Singleton 7, Beaubois 1, Simon16-1126-2934-46