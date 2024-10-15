Anadolu Efes, Maccabi Playtika deplasmanında

Anadolu Efes, THY EuroLeague üçüncü haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla Sırbistan'da karşılaşacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.05'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN ve Bilyoner'den yayınlanacak.
THY EuroLeague'de deplasmandaki Virtus Bologna galibiyetiyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta müsabakasında ise sahasında Fenerbahçe Beko'ya 83-78 mağlup oldu.
İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle iç saha maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika, ligdeki ilk karşılaşmasında LDLC Asvel'i evinde 89-82 mağlup etti. İkinci hafta müsabakasında AS Monaco'ya konuk olan İsrail ekibi, parkeden 85-79 mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes, geçen sezon Maccabi Playtika'yla oynadığı iç saha maçını kazanırken, deplasmanda mağlup olmuştu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.05'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN ve Bilyoner'den yayınlanacak.
THY EuroLeague'de deplasmandaki Virtus Bologna galibiyetiyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta müsabakasında ise sahasında Fenerbahçe Beko'ya 83-78 mağlup oldu.
İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle iç saha maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika, ligdeki ilk karşılaşmasında LDLC Asvel'i evinde 89-82 mağlup etti. İkinci hafta müsabakasında AS Monaco'ya konuk olan İsrail ekibi, parkeden 85-79 mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes, geçen sezon Maccabi Playtika'yla oynadığı iç saha maçını kazanırken, deplasmanda mağlup olmuştu.