Anadolu Efes, EuroLeague ilk haftasında Maccabi Rapyd karşısında!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında salı günü İsrail'in Maccabi Rapyd takımı ile karşılaşacak.



Karadağ'ın Podgorica kendindeki Moraca Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Anadolu Efes ile Maccabi Rapyd, Avrupa kupalarında bugüne kadar 39 kez karşılaşırken lacivert-beyazlı takım 22 galibiyet, 17 mağlubiyet yaşadı.



Lacivert-beyazlı takım, yeni başantrenörü Igor Kokoskov ve yenilenen kadrosuyla Maccabi Rapyd'i yenerek EuroLeague'e galibiyetle başlamayı hedefleyecek.



