29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
1-075'
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Anadolu Efes, EuroLeague ilk haftasında Maccabi Rapyd karşısında!

Anadolu Efes, EuroLeague'in ilk haftasında Maccabi Rapyd ile karşılaşacak.

calendar 29 Eylül 2025 16:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında salı günü İsrail'in Maccabi Rapyd takımı ile karşılaşacak.

Karadağ'ın Podgorica kendindeki Moraca Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes ile Maccabi Rapyd, Avrupa kupalarında bugüne kadar 39 kez karşılaşırken lacivert-beyazlı takım 22 galibiyet, 17 mağlubiyet yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, yeni başantrenörü Igor Kokoskov ve yenilenen kadrosuyla Maccabi Rapyd'i yenerek EuroLeague'e galibiyetle başlamayı hedefleyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
