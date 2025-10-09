Anadolu Efes, Belgrad deplasmanında mağlup

EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu Partizan deplasmanında parkeden mağlubiyetle ayrıldı.
Belgrad Arena'da oynanan mücadelede, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan ekibi, Efes'i 93-87 mağlup etti.
Anadolu Efes'te Cordinier'nin 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takım adına Brown'ın 24 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
Başa baş geçen mücadelede özellikle son çeyrekte Partizan'ın hücumda bulduğu kritik isabetler Efes'in geri dönüşüne izin vermedi. Efes böylece EuroLeague'de üçüncü maçında ikinci yenilgisini almış oldu.
Temsilcimiz EuroLeague'de bir sonraki maçında, deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.
Salon: Belgrad
Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Amit Balak (İsrail)
Partizan: Carlik Jones 10, Brown 24, Parker 3, Bonga 18, Tyrique Jones 16, Milton 6, Washington 6, Osetkowski 10, Marinkovic, Pokusevski
Anadolu Efes: Weiler-Babb 9, Cordinier 24, Dozier 4, Ercan Osmani 21, Larkin 16, Şehmus Hazer, Loyd 6, Papagiannis 2, Smits 2, Swider 3
1. Periyot: 31-24
Devre: 55-43
3. Periyot: 71-69