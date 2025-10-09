09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Anadolu Efes, Belgrad deplasmanında mağlup

EuroLeague'in 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'a mağlup oldu.

calendar 09 Ekim 2025 21:25 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 23:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Anadoluefessk.org
EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu Partizan deplasmanında parkeden mağlubiyetle ayrıldı.
 
Belgrad Arena'da oynanan mücadelede, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan ekibi, Efes'i 93-87 mağlup etti.
 
Anadolu Efes'te Cordinier'nin 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takım adına Brown'ın 24 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
 
Başa baş geçen mücadelede özellikle son çeyrekte Partizan'ın hücumda bulduğu kritik isabetler Efes'in geri dönüşüne izin vermedi. Efes böylece EuroLeague'de üçüncü maçında ikinci yenilgisini almış oldu.
 
Temsilcimiz EuroLeague'de bir sonraki maçında, deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.
 
Salon: Belgrad
 
Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Amit Balak (İsrail)
 
Partizan: Carlik Jones 10, Brown 24, Parker 3, Bonga 18, Tyrique Jones 16, Milton 6, Washington 6, Osetkowski 10, Marinkovic, Pokusevski
 
Anadolu Efes: Weiler-Babb 9, Cordinier 24, Dozier 4, Ercan Osmani 21, Larkin 16, Şehmus Hazer, Loyd 6, Papagiannis 2, Smits 2, Swider 3
 
1. Periyot: 31-24
 
Devre: 55-43
 
3. Periyot: 71-69
