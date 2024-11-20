Anadolu Efes, Avrupa'da 847. randevusuna çıkacak

Mücadele S Sport Ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 11. haftasında 21 Kasım Perşembe günü Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek.Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.Lacivert-beyazlı ekip, ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayarak averajla 8. sırada yer aldı.Konuk ekip ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunuyor.Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 847. karşılaşmasını oynayacak.Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Euroleague'de 599. müsabakasını yapacak.Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 598 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.