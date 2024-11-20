Anadolu Efes, Avrupa'da 847. randevusuna çıkacak

Anadolu Efes, THY Euroleague'de 21 Kasım Perşembe günü Paris Basketbol'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anadolu Efes, Avrupa'da 847. randevusuna çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2024 11:17
Son güncelleme 20 Kasım 2024 12:30
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 11. haftasında 21 Kasım Perşembe günü Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayarak averajla 8. sırada yer aldı.

Konuk ekip ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 847. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 847. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Euroleague'de 599. müsabakasını yapacak.

Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 598 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.

Mücadele S Sport Ekranından canlı olarak yayınlanacak.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery