Ampute Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 12 Kasım'da başlayacak

Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 12 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçlarının programı şöyle:
12.00 Denizli Ampute SK - İstanbul Ampute SK (Şirinköy futbol sahası)
11.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol SK (Bornova Behçet Uz sahası)
12.00 Depsaş Enerji SK - ODTÜ Teknokent SK (11 Nisan Stadı)
13.00 Kayseri Melikgazi Belediyespor - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK (Argıncık 2 nolu saha)
13.00 Pendik Engelliler SK - Şişli Yeditepe Engelliler SK (Pendik Belediyesi ampute futbol sahası)
13.00 Gebze Engelliler SK - Alves Kablo Ampute Futbol SK (Metin Oktay Spor Tesisleri)
Konya Engelliler Gücü SK-Şahinbey Belediyesi Gençlik SK karşılaşması ise Gaziantep ekibinin Şampiyonlar Ligi maçları dolayısıyla ertelendi.
Şahinbey Belediyesi Gençlik SK, geçen sezon Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olmuştu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçlarının programı şöyle:
12.00 Denizli Ampute SK - İstanbul Ampute SK (Şirinköy futbol sahası)
11.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol SK (Bornova Behçet Uz sahası)
12.00 Depsaş Enerji SK - ODTÜ Teknokent SK (11 Nisan Stadı)
13.00 Kayseri Melikgazi Belediyespor - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK (Argıncık 2 nolu saha)
13.00 Pendik Engelliler SK - Şişli Yeditepe Engelliler SK (Pendik Belediyesi ampute futbol sahası)
13.00 Gebze Engelliler SK - Alves Kablo Ampute Futbol SK (Metin Oktay Spor Tesisleri)
Konya Engelliler Gücü SK-Şahinbey Belediyesi Gençlik SK karşılaşması ise Gaziantep ekibinin Şampiyonlar Ligi maçları dolayısıyla ertelendi.
Şahinbey Belediyesi Gençlik SK, geçen sezon Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olmuştu.
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