Amokachi'den Beşiktaş'a iki transfer birden!

Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş, transfer çalışmaları için kolları sıvarken, siyah-beyazlıların efsane ismi Daniel Amokachi'den Kartal'a flaş bir öneri geldi. Nijeryalı eski futbolcu, vatandaşları Adeleke Adekunle ve Imo Obot için siyah-beyazlı yetkililerle temasa geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Amokachi'den Beşiktaş'a iki transfer birden!
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15 Nisan 2022 13:03
Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Daniel Amokachi'nin kulüple bağları devam ediyor...

Teknik direktörlük yapan ve adı Nijerya Milli Takımı için geçen Amokachi'nin, Beşiktaşlı yetkililere iki futbolcu önerdiği ortaya çıktı.

Amokachi, Nijerya Milli Takımı'nın iki yıldız adayı Adeleke Adekunle ile Imo Obot'u siyah-beyazlılara önerdi.

Stoper Adekunle ile sol bek Obot'un önemli potansiyelleri olduğundan bahseden Amokachi, iki oyuncunun da 2002 doğumlu olmalarına rağmen milli takıma davet edildiklerinin altını çizdi.

Valerien Ismael bu teklife sıcak bakarsa, iki oyuncu denenmek için İstanbul'a getirilecek. 

 

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