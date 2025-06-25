Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Alvaro Morata ile ilgili flaş bir teklif ortaya çıktı.
İTALYA'DAN RESMİ TEKLİF
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalya ligi ekiplerinden Como, Alvaro Morata'ya resmi teklif yaptı. Ayrıca haberde Morata'nın Galatasaray'dan ayrılacağı ve Milan'da kalmayacağı belirtildi.
PERFORMANSI
Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
İTALYA'DAN RESMİ TEKLİF
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalya ligi ekiplerinden Como, Alvaro Morata'ya resmi teklif yaptı. Ayrıca haberde Morata'nın Galatasaray'dan ayrılacağı ve Milan'da kalmayacağı belirtildi.
PERFORMANSI
Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
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