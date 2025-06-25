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Alvaro Morata'ya İtalya'dan resmi teklif!

Galatasaray'a devre arasında transfer olan Alvaro Morata için İtalya ligi ekiplerinden Como resmi teklif yaptı.

calendar 25 Haziran 2025 15:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Alvaro Morata'ya İtalya'dan resmi teklif!
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Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Alvaro Morata ile ilgili flaş bir teklif ortaya çıktı.

İTALYA'DAN RESMİ TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalya ligi ekiplerinden Como, Alvaro Morata'ya resmi teklif yaptı. Ayrıca haberde Morata'nın Galatasaray'dan ayrılacağı ve Milan'da kalmayacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı. 

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