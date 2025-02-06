Alvaro Morata, siftahı Bolu'da yaptı!

Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Alvaro Morata, sarı-kırmızılılardaki ilk golünü kupadaki Boluspor maçında attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alvaro Morata, siftahı Bolu'da yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2025 16:23
Son güncelleme 06 Şubat 2025 16:30
Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımdaki siftahını yaptı.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başlayan İspanyol golcü, karşılaşmanın 21. dakikasında fileleri havalandırdı.

Yusuf Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Morata, ağları havalandırdı ve Galatasaray'da ilk golünü attı.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery