Alvaro Morata, siftahı Bolu'da yaptı!

Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımdaki siftahını yaptı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başlayan İspanyol golcü, karşılaşmanın 21. dakikasında fileleri havalandırdı.
Yusuf Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Morata, ağları havalandırdı ve Galatasaray'da ilk golünü attı.
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başlayan İspanyol golcü, karşılaşmanın 21. dakikasında fileleri havalandırdı.
Yusuf Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Morata, ağları havalandırdı ve Galatasaray'da ilk golünü attı.
Alvaro Morata, Galatasaray'daki ilk golünü attı. pic.twitter.com/podWsKc0Rf
— Sporxtv (@sporxtv) February 6, 2025