Alvaro Morata'dan Galatasaray'a müjde

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi gözler Türkiye Kupası'nda oynanacak Konyaspor maçına çevrildi.
Sarı kırmızılılar, Perşembe günü oynanacak olan maçın ardından Pazar günü ise Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Maçın Pazartesi gününe alınması için TFF'ye başvuran Galatasaray'da sakat oyuncuları durumu da netleşiyor.
MORATA VE JAKOBS GÜNDEMİ
Spor Gecesi Digital Youtube kanalında Haluk Yürekli, Galatasaray'da sakatlıklarla ilgili bilgiler aktardı.
Yürekli, "Morata, Kasımpaşa maçının geniş kadrosunda yer alacak. Ismail Jakobs ise 2-3 hafta daha uzak kalacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.
Sarı kırmızılılar, Perşembe günü oynanacak olan maçın ardından Pazar günü ise Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Maçın Pazartesi gününe alınması için TFF'ye başvuran Galatasaray'da sakat oyuncuları durumu da netleşiyor.
MORATA VE JAKOBS GÜNDEMİ
Spor Gecesi Digital Youtube kanalında Haluk Yürekli, Galatasaray'da sakatlıklarla ilgili bilgiler aktardı.
Yürekli, "Morata, Kasımpaşa maçının geniş kadrosunda yer alacak. Ismail Jakobs ise 2-3 hafta daha uzak kalacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.
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