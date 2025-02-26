Alvaro Morata'dan Galatasaray'a müjde

Galatasaray'ın yeni yıldızı Alvaro Morata, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alacak.

, Fotoğraf; AA
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Alvaro Morata'dan Galatasaray'a müjde
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26 Şubat 2025 10:51
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi gözler Türkiye Kupası'nda oynanacak Konyaspor maçına çevrildi.

Sarı kırmızılılar, Perşembe günü oynanacak olan maçın ardından Pazar günü ise Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Maçın Pazartesi gününe alınması için TFF'ye başvuran Galatasaray'da sakat oyuncuları durumu da netleşiyor.

MORATA VE JAKOBS GÜNDEMİ

Spor Gecesi Digital Youtube kanalında Haluk Yürekli, Galatasaray'da sakatlıklarla ilgili bilgiler aktardı.

Yürekli, "Morata, Kasımpaşa maçının geniş kadrosunda yer alacak. Ismail Jakobs ise 2-3 hafta daha uzak kalacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

 


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