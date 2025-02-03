2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, 2'nci devredeki 3'üncü maçından da 1 puanla ayrılarak zirve yarışında bir yara daha aldı.
Sezonun ilk yarısını 35 puanla lider Sarıyer'in 6 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamlayan İzmir temsilcisi son 3 karşılaşmada İnegölspor (D), Kepezspor ve Isparta 32 Spor'la (D) yenişemedi. Bu periyotta 6 puan bırakan ve lider Sarıyer'in 12 puan gerisine düşen 4'üncü sıradaki kırmızı-lacivertliler şampiyonluk yarışında havlu attı.
Altınordu'da İnegölspor beraberliğinin ardından maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Teknik Direktör Olcay Şahan'la yolları ayırıp göreve Ersan Parlatan'ı getiren yönetimin hamlesi de şimdilik olumlu sonuç vermedi. Takımın başında çıktığı 2 müsabakadan 1'er puanla ayrılan teknik patron Parlatan galibiyetle tanışamadı. Ligde cumartesi günü 10'uncu basamaktaki Kırklarelispor'u konuk edecek Altınordu, seyircisi önünde 3 puan özlemine son vermeye çalışacak. İki takım ilk yarıda 2-2 berabere kalmıştı.
YATILI OYUNCU DÖNEMİ BİTTİ
Türk futbolunun yetiştirici kulübü Altınordu'da altyapıda yatılı futbolcu döneminin tamamen sona erdiği bildirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz haftalarda Bolu-Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrasında birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin ardından Altınordu FK olarak yatılı oyuncu barındırmama kararı almış bulunmaktayız. Yatılı olarak futbol eğitimine devam etmekte olan oyuncularımız, ailelerinin İzmir'de ikamet imkanı sağlamaları halinde, kulübümüzde futbol eğitimine devam edebilirler. Aileleri tarafından İzmir'de ikamet imkanı sağlanamayan oyuncularımıza, futbol eğitimine başka kulüplerde devam etmeleri yolunda yardımcı olacağız" denildi. Torbalı'da kurduğu Metin Oktay Yerleşkesi'nde daha önce yatılı sistemi kaldıran Altınordu'da bazı altyapı oyuncularının Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'nde yatılı kaldığı öğrenildi.
Altınordu yarıştan koptu
Altınordu, zirve yarışından uzaklaştı ve son 3 maçta 6 puan kaybetti.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, 2'nci devredeki 3'üncü maçından da 1 puanla ayrılarak zirve yarışında bir yara daha aldı.
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