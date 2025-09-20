Altınordu'nun konuğu Elazığspor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 hafta sonunda 2 puanla 17'nci sırada yer bulan Altınordu pazar günü evinde 5 puanı bulunan 9'uncu basamaktaki Elazığspor'la kozlarını paylaşacak.Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak 5'inci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.Müsabakanın bilet fiyatları her iki takım seyircisi için 1 TL olarak belirlendi.İzmir ekibinde tedavisi süren Furkan Yöntem forma giyemeyecek. Yeni transferler Kerim Avcı, Serkan Dursun ve Berat Kalkan ligde ilk kez kadroda yer alacak.Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında deplasmanda 3-1'lik skorla Kütahyaspor'a elenen Altınordu, Elazığspor karşısında ilk galibiyetini alarak ligde moral bulmayı hedefliyor.