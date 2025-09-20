20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
17:00
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
17:30
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
16:00
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
17:15
20 Eylül
Girona-Levante
0-012'
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
17:00
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
17:00
20 Eylül
Burnley-N. Forest
17:00
20 Eylül
Brighton-Tottenham
17:00
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-041'
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
16:30
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
16:30
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
16:30
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
16:00
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
16:00
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Altınordu'nun konuğu Elazığspor

Altınordu, ligde sahasında Elazığspor ile karşılaşacak.

calendar 20 Eylül 2025 14:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'nun konuğu Elazığspor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 hafta sonunda 2 puanla 17'nci sırada yer bulan Altınordu pazar günü evinde 5 puanı bulunan 9'uncu basamaktaki Elazığspor'la kozlarını paylaşacak.

Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak 5'inci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.

Müsabakanın bilet fiyatları her iki takım seyircisi için 1 TL olarak belirlendi.


İzmir ekibinde tedavisi süren Furkan Yöntem forma giyemeyecek. Yeni transferler Kerim Avcı, Serkan Dursun ve Berat Kalkan ligde ilk kez kadroda yer alacak.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında deplasmanda 3-1'lik skorla Kütahyaspor'a elenen Altınordu, Elazığspor karşısında ilk galibiyetini alarak ligde moral bulmayı hedefliyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
