Altınordu'dan TFF'ye futbol okulları çağrısı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ülke çapında futbol okullarının faaliyetlerini dirlik ve düzene koyma hamlesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Altınordu olarak Türkiye'nin dört bir yanında 20 binin üzerinde çocuğa spor yaptırdıklarını belirten Başkan Özkan, kulübün internet sitesinde TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'a hitaben bir mektup yazdı.



Futbol dünyasında 35 yıllık futbol yönetici, 18 yıllık "Altyapıcı Başkan" olarak birkaç cümle kurmayı kendisine görev addettiğini dile getiren Özkan, "Futbol Okulları çalışma düzeninin ülke çapında TFF çatısı altında yapılanması ve denetiminden daha doğal bir şey olamaz. Gerçekten bir başıboşluk vardı. Çok önemli bir dağınıklığa parmak bastınız, sağ olun, var olun. Her önüne gelen futbol okulu açamamalı. Futbol okulları da diğer tüm esnaflarımız gibi Maliye'ye kayıtlı olmalı. İşin içinde geleceğimiz çocuklarımız var ise onların sağlıklı ortamda ve ehil kişiler yönetiminde spor yapmaları sağlanmalı, denetlenmeli" dedi.



'AMAÇ ÇOCUK ÜSTÜNDEN GELİR OLMAMALI'



Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan şöyle devam etti:



"Amaç çocuk üzerinden gelir elde etmek asla olmamalı. TFF'nin ligleri düzenlemenin yanı sıra futbolu tabana yaymak gibi çok önemli bir işlevi daha vardır. Futbolun tabanında ise futbol okulları vardır. Futbol okulları futbolun tabana yayılmasında eski günlerin sokak futbolunun yerini bir nebze olsun doldurmaya çalışıyor. Türkiye'deki futbol okullarında kayıtlı olan çocuklarının yüzde 80'i alt gelir grubunun çocukları. Orta gelir grubu aile çocukları basketbol, voleybol oynuyor. Zenginlerin çocukları ise tenis oynuyor, at biniyor. Lütfen kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Futbol okulları yönetimini bir yandan dirlik ve düzene koyarken, öte yandan futbol okulları açılmasını teşvik edici unsurlar da ekleyelim. Futbol ailesinin babası TFF'dir. Babalar en küçük çocuklarını her zaman kollamalıdır."