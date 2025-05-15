Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton, eski takımı Cleveland Cavaliers'ı eledikten sonra LeBron James'e mesaj gönderdiğini açıkladı.



Seriyi 4-1 kazanan Pacers, Cleveland'da oynanan 5. maçta 19 sayılık farkı kapatarak sürpriz bir galibiyet aldı. LeBron James ise sosyal medyadan Haliburton'a övgü dolu paylaşımlarda bulundu. Haliburton, Pat McAfee Show'da yaptığı açıklamada, LeBron ile mesajlaştıklarını belirtti.



"Ben hala pas öncelikli oyun kurucuyum, ligde bunun pek örneği kalmadı. Oyunu doğru oynamak istiyorum, kazanmaya odaklıyım," diyen Haliburton, LeBron'un "onunla herkes oynamak ister" yorumuna da değindi: "Evet, galibiyet için herkes benimle oynamak ister."



Haliburton ayrıca, 2023'te Olimpiyat deneyimi sayesinde LeBron ile kurduğu dostluğun devam ettiğini ve bunun kendisi için çok değerli olduğunu belirtti. Haliburton, LeBron'un çocukluk idolü olduğunu daha önce açıklamıştı.



