01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Altınordu'dan mağlubiyet serisi

Altınordu galibiyet hasretini bir türlü sonlandıramıyor. 6 maç üst üste mağlubiyet yaşayan takıma amatörden 3 takviye daha yapıldı

calendar 01 Aralık 2025 13:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'dan mağlubiyet serisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Altınordu, evinde Muğlaspor'a 1-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini aldı. İzmir ekibu bu periyotta kalesinde 13 gol görürken, sadece 1 gol atabildi. Grupta 4 puanla son sırada kalan kırmızı-lacivertliler bu sezon gerçek kabusu iç sahada, seyircisi önünde yaşadı. Altınordu kendi evinde çıktığı ilk maçta Erbaaspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra 6 maçlık mağlubiyet serisine imza attı.

Metin Oktay Yerleşkesi'nde art arda 24Erzincanspor, Elazığspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Karacabey Belediyespor, Şanlıurfaspor ve son olarak Muğlaspor'a boyun eğen Altınordu, seyircisi önünde 2 gol atıp, 10 gol yedi. Namet Ateş'in yerine göreve getirilen teknik direktör Ender Traş, kötü gidişe engel olamadı. Altınordu, Ender Traş önderliğinde Şanlıurfaspor'a 2-0, Kastamonuspor'a 7-1 (D), Muğlaspor'a ise 1-0 yenildi.

AMATÖRDEN 3 TAKVİYE DAHA


Altyapı takımlarını geçen sezon dağıtması nedeniyle kendi bünyesinden A takıma oyuncu çıkaramayan Altınordu, kaleci Arda Mutlu'nun ardından amatör lisanslı 3 futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Bahis soruşturmasında 7 futbolcusu ceza alan İzmir ekibi, Karşıyaka'dan temmuz ayında ayrılan stoper Aygün Özışıkyıldız (21), Bandırmaspor'dan sol bek Mitatcan Erdoğan (18) ve Wedeler TSV'den gurbetçi orta saha oyuncusu Fatih Arslan'la (19) sözleşme imzaladı. Muğlaspor maçında Mitatcan ilk 11'de yer alırken, Fatih oyuna sonradan girdi. Aygün ise 90 dakikayı kulübede tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.