Altınordu'dan mağlubiyet serisi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Altınordu, evinde Muğlaspor'a 1-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini aldı. İzmir ekibu bu periyotta kalesinde 13 gol görürken, sadece 1 gol atabildi. Grupta 4 puanla son sırada kalan kırmızı-lacivertliler bu sezon gerçek kabusu iç sahada, seyircisi önünde yaşadı. Altınordu kendi evinde çıktığı ilk maçta Erbaaspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra 6 maçlık mağlubiyet serisine imza attı.Metin Oktay Yerleşkesi'nde art arda 24Erzincanspor, Elazığspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Karacabey Belediyespor, Şanlıurfaspor ve son olarak Muğlaspor'a boyun eğen Altınordu, seyircisi önünde 2 gol atıp, 10 gol yedi. Namet Ateş'in yerine göreve getirilen teknik direktör Ender Traş, kötü gidişe engel olamadı. Altınordu, Ender Traş önderliğinde Şanlıurfaspor'a 2-0, Kastamonuspor'a 7-1 (D), Muğlaspor'a ise 1-0 yenildi.Altyapı takımlarını geçen sezon dağıtması nedeniyle kendi bünyesinden A takıma oyuncu çıkaramayan Altınordu, kaleci Arda Mutlu'nun ardından amatör lisanslı 3 futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Bahis soruşturmasında 7 futbolcusu ceza alan İzmir ekibi, Karşıyaka'dan temmuz ayında ayrılan stoper Aygün Özışıkyıldız (21), Bandırmaspor'dan sol bek Mitatcan Erdoğan (18) ve Wedeler TSV'den gurbetçi orta saha oyuncusu Fatih Arslan'la (19) sözleşme imzaladı. Muğlaspor maçında Mitatcan ilk 11'de yer alırken, Fatih oyuna sonradan girdi. Aygün ise 90 dakikayı kulübede tamamladı.