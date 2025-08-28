28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Altınordu'da Ateş takımını beğendi

Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş, oyuncu gelişimine odaklandıklarını belirterek İskenderunspor maçının seyir zevki yüksek geçeceğini söyledi.

calendar 28 Ağustos 2025 13:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'taki ikinci maçında cumartesi günü İskenderunspor'a konuk olacak Altınordu'nun teknik direktörü Namet Ateş, geçen hafta İzmir'de 1-1 biten Erbaaspor karşılaşmasında oyuncularının performansından memnun kaldığını söyledi.

İyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten genç teknik adam, "Oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim birinci amacımız oyuncu gelişimi. Oyuncular çok kısa sürede adapte oldular ve uyum sağladılar. Bizi izleyenler, 'Sahada iyi bir oyun vardı, etkili oyuncular vardı ve skor farklı olabilirdi' diyorlar. Bu arada transfer süreci devam ediyor" diyerek transfere dikkat çekti. 

Geçen sezonki kadrodan 20 oyuncuyla yolları ayırıp, sadece gurbetçi stoper Birhan Elibol'u transfer ederek 17 futbolcuyla mücadele eden Altınordu'nun teknik patronu Ateş, İskenderunspor maçıyla ilgili şu yorumu yaptı: "Rakip tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. İskenderun takımı her zaman oyun oynamaya çalışan bir takımdır. Bu oyun oynamaya çalışan takımlara karşı da biz de oyun oynamaya çalışan bir takımız. Seyir zevki yüksek olacağını düşünüyorum. Cumaya kadar çalışmalarımıza devam edip ilk deplasmanımıza çıkacağız. Her iki takım için de iyi bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.



ALİ BARAK VE ALİ ÇIRAK KULÜP BULDU

Altınordu'da geçen hafta takım bulmaları için izin verilen 9 gurbetçi futbolcu arasında yer alan stoper Ali Çırak ile sol bek Ali Barak'ın yeni kulüpleri belli oldu. Geçen sezon başında transfer edilen Ali Çırak, 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Orduspor 1967 ile anlaşırken, devre arasında İzmir ekibine gelen Ali Barak ise yine 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Zonguldakspor FK ile sözleşme imzaladı.

CAN ERBESLER İLE YOLLAR AYRILDI

Altınordu'da Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ile yollar ayrıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpte 2021 yılından bu yana görev yapan Can Erbesler'in Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kararıyla kulüple vedalaştığı belirtildi. Erbesler, son olarak Altınordu Futbol Altyapı Şirketi Müdürler Kurulu'nda kurumsal iletişim müdürü sıfatıyla yer alıp, şirkette hisse sahibi olmuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
