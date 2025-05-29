Altınordu'da 5 futbolcuyla ayrılık

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off 3'üncü Tur'da Batman Petrolspor'a elenerek sezonu noktalayan Altınordu'da 5 futbolcusun sözleşmesi sona erecek.



İzmir temsilcisinde sezon başında 1'er yıllık sözleşme imzalanan sol bek Alper Tursun, stoper Eren Tokat, orta saha oyuncusu Kaan Baysal, stoper Mete Yıldız ve devre arasında Amed Sportif'ten kiralanan santrfor Yakal Taylan haziran ayı sonunda serbest kalma hakkı kazanacak.



Kırmızı-lacivertli kulübün bu 5 oyuncuyla da yeniden anlaşmayı düşünmediği iddia edildi. Takımın istikrarlı isimleri olan Alper, Eren, Kaan, Mete ve Yakal'ın yeni sezon öncesi yuvadan uçmaları bekleniyor.