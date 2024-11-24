Altınordu'da 3'te 3 sevinci

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 1461 Trabzon'u 3-1 yenen Altınordu, 3'te 3 yaparak zirve yürüyüşünü sürdürdü.



Bu galibiyetle 28 puana ulaşan kırmızı-lacivertliler özellikle evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Bu sezon iç sahada 7 maça çıkan Altınordu, 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puan toplamayı başardı. Teknik Direktör Olcay Şahan önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Kazanmaya devam ediyoruz. Sezon sonuna kadar istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Oyuncu grubumu kutluyorum" dedi.