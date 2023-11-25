Altay, yeni teknik adamıyla ilk maçında

Trendyol 1. Lig'de Altay, Serkan Afacan yönetimindeki ilk maçında Çorum FK'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Altay, yeni teknik adamıyla ilk maçında
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25 Kasım 2023 14:17
Trendyol 1. Lig 13. haftasında Pazar günü Ahlatcı Çorum FK'ye konuk olacak Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan, takımıyla ilk maçına çıkacak.

Çorum Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ahlatcı Çorum FK-Altay müsabakasında hakem Feridun Daldaş düdük çalacak.

Altay'da sarı kart cezalısı Zeki Yıldırım forma giyemeyecek.

Ligde son oynadığı Eyüpspor maçını 7-1 kaybeden Altay, 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip galip gelemediği son 10 maçta sadece 2 puan alabildi.

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