Altay umudunu kaybetmiyor

Altay, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son dört maçında puan alamadı. Takım, Adana 01 FK ile oynayacağı maçta taraftar desteği bekliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay umudunu kaybetmiyor
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29 Ekim 2024 13:42
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kaybedip 5 puanla düşme hattından kurtulamayan Altay, çok zor günler geçirse de umudunu kaybetmiyor.

Bu hafta evinde Anada 01 FK ile karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar çıkışa geçmek için kenetlendi. Maddi sıkıntılarla boğuşan İzmir ekibinde yönetim oyunculara ödeme yapabilmek için kaynak arayışlarını sürdürürken, takımın kendine gelebilmesi adına teknik ekibin de yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

Adana 01 FK'yı evinde yenerek ateş hattından kurtulmanın planlarını yapan camia Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşmada taraftardan da destek istedi.
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