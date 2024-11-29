Altay evinde İnegölspor'a karşı

Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay, İnegölspor karşısında kötü seriye son verip evinde ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay evinde İnegölspor'a karşı
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29 Kasım 2024 17:16
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda son sıradaki Afyonspor'u 1-0 yenerek 10 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran düşme hattındaki Altay 30 Kasım Cumartesi günü evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren İnegölspor'la kozlarını paylaşacak. 
 Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 14.00'de başlayacak maçta Oğuzhan Gökçen düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren sol bek Özgür forma giyemeyecek.

İyileşen Mehmet Gündüz'ün riske edilmemesi bekleniyor. Alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderdikten sonra serbest kalma hakkı kazanıp hafta içinde bir antrenmana katılmayan kaleci Ozan'ın ise takıma döndüğü öğrenildi. Ligde 8 puanla 16'ncı sırada yer alan Altay, 12 puanı bulunan 14'üncü basamaktaki Bursa temsilcisini yenerek iç sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.




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