Altay'da Onur Yıldız formaya göz kırptı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Balıkesirspor'a 1-0 yenilip düşme hattına gerileyen Altay'da son 2 karşılaşmada kadroya giremeyen genç santrfor Onur Yıldız, yeniden forma şansı bulmak istiyor.



Bahis soruşturması nedeniyle lige verilen arada Altay'ın tesislerinde Bornova 1877 ile oynanan hazırlık maçında 2 kez rakip fileleri sarsarak 4-2'lik galibiyette önemli rol oynayan 18 yaşındaki forvetin bu hafta deplasmanda oynanacak Alanya 1221 karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.



Son olarak İzmir'de 4-1 mağlubiyetle sonuçlanan Söke 1970 maçında şans bulan Onur, son 4 müsabakada süre bulamadı. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in Alanya karşısında öğrencisine görev vermesi bekleniyor.