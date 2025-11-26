26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Altay'da Onur Yıldız formaya göz kırptı

Altay'ın genç santrforu Onur Yıldız, hazırlık maçındaki başarılı performansının ardından Alanya 1221 karşısında yeniden forma şansı bekliyor.

calendar 26 Kasım 2025 15:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Balıkesirspor'a 1-0 yenilip düşme hattına gerileyen Altay'da son 2 karşılaşmada kadroya giremeyen genç santrfor Onur Yıldız, yeniden forma şansı bulmak istiyor.

Bahis soruşturması nedeniyle lige verilen arada Altay'ın tesislerinde Bornova 1877 ile oynanan hazırlık maçında 2 kez rakip fileleri sarsarak 4-2'lik galibiyette önemli rol oynayan 18 yaşındaki forvetin bu hafta deplasmanda oynanacak Alanya 1221 karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.

Son olarak İzmir'de 4-1 mağlubiyetle sonuçlanan Söke 1970 maçında şans bulan Onur, son 4 müsabakada süre bulamadı. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in Alanya karşısında öğrencisine görev vermesi bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
