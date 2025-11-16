16 Kasım
Macaristan-İrlanda
17:00
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
17:00
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Altay'da Oktay, PFDK kararını bekliyor!

Altay'da ilk 11'e yerleşen Oktay Özdede, adı bahis soruşturmasında geçtiği için PFDK'dan çıkacak karara kilitlendi.

calendar 16 Kasım 2025 13:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Oktay, PFDK kararını bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da bu sezon şans bulmaya başlayan altyapı patentli orta saha oyuncusu Oktay Özdede, son haftalarda adını ilk 11'e yazdırmayı başardı.

Teknik direktör Yusuf Şimşek, göreve geldikten sonra Eskişehirspor, Bornova 1877 (D) ve Söke 1970 müsabakalarında yedek soyundurduğu 20 yaşındaki futbolcuya son 4 haftadaki Tire 2021 FK (D), Karşıyaka, Kütahyaspor (D) ve Balıkesirspor randevularında ilk 11'de şans verdi.

Siyah-beyazlılarda bahis soruşturmasında ismi yer alan 8 futbolcudan biri olan Oktay, merakla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilecek kararı bekliyor. Altay yönetimi soruşturmadaki hiçbir oyuncunun bu sezon bahis oynamadığını ve oyuncuların kendi müsabakalarına da bahis yapmadığını açıklamıştı. Genç krampon geçen sezon U19 takımında görev yapıyordu. İlk kez bu sezon profesyonel ligde tecrübe yaşayan Oktay'ın alt sınırdan ceza alması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.