Altay'da kaptan Özgür'e ödül

Altay Sosyal Dayanışma Spor Kulübü Derneği tarafından siyah-beyazlı camianın sembol isimlerinden Erdoğan Tözge anısına verilen, Erdoğan Tözge Hizmet Ödülü'nün yedincisini takım kaptanı Özgür Özkaya aldı.



Alsancak'taki dernek binasında düzenlenen törende konuşan dernek başkanı Hasan Tahsin Karahan, camia olarak zor günlerden geçtiklerini belirterek, "Zor günleri nasıl atlatacağımızı çok iyi biliyoruz. Altay iyi değilse bizler de iyi değiliz. Yeni dönemden umutluyuz. En kısa sürede çok daha güçlü ve kararlı döneceğiz." dedi.



"Erdoğan Tözge Hizmet Ödülü"ne layık görülen Özgür Özkaya da 6 sezondur Altay formasını giymekten hiç yorulmadığını söyledi. Kendisine bu gururu yaşatanlara teşekkür eden Özgür Özkaya, "Altay forması altında her maça çıkarken tüylerim diken diken oluyor, bu kulüpte oynamaktan çok mutluyum. Kaptan Aytekin, Büyük Mustafa ve Orhan Üstündağ'ın taktığı kaptanlık pazubendini takmaktan gurur duyuyorum. Erdoğan Tözge Hizmet Ödülü benim için çok anlamlı. Erdoğan Tözge'nin söylediği gibi 'büyükler ölmez." dedi.



Törende "Ender Türk Gelecek Vadeden Yönetici" ödülünü de Altay Voleybol Yöneticisi Yasemin Mütevellioğlu Büyükalpelli aldı.





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