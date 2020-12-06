Altay Bayındır alev aldı! 1 dakikada 3 kurtarış

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, 56. dakikada 3 net kurtarışla gole izin vermedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır alev aldı! 1 dakikada 3 kurtarış
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06 Aralık 2020 20:27
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Denizlispor maçında kritik 3 kurtarış birden yaptı.

56. dakikada Murawski'nin penaltısını kurtardı. Ardından oluşan kornerde Altay, İsmail Aissati'nin ceza sahası dışından çektiği çok sert şutu 90 diye tabir edilen bölgeden müthiş bir refleksle kurtardı.

Ardından kullanılan kornerde Altay Bayındır, kaleye doğru yönelen topu yine refleksle kurtarmayı başardı. Maçın kalan bölümünde de Altay, Denizlispor ataklarına karşı adeta 'duvar' oldu ve gole izin vermedi. 

22 yaşındaki milli kaleci, 7 kurtarışla bu sezonun en iyi performansını sergiledi.

Altay Bayındır, Süper Lig'de kalesine yönelen son iki penaltı vuruşunda da gole izin vermedi.



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