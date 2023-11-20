Altay ayrılığı açıkladı

1. Lig ekibi Altay, teknik direktör Djilali Bahloul'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Altay ayrılığı açıkladı
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20 Kasım 2023 20:05
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Djilali Bahloul'le yollarını ayırdı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Murat Pervane'ye istifasını sunan Bahloul'un istifasının kabul edildiği belirtildi.

Pervane'nin teknik direktör Bahloul ve ekibine kulübe verdikleri hizmetler için teşekkür ederek, kariyerlerinde başarı dilediği kaydedildi.

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