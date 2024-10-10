Alperen sezona hızlı başladı, yine 17 sayı kaydetti!

Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, Oklahoma City Thunder'a karşı sezondaki ikinci hazırlık maçında 17 sayı kaydetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Alperen sezona hızlı başladı, yine 17 sayı kaydetti!
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10 Ekim 2024 10:20
Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, Oklahoma City Thunder'a karşı sezondaki ikinci hazırlık maçında 17 sayı kaydetti.

Takımının Thunder'a karşı 122-113 galip geldiği karşılaşmada Alperen, 22 dakika süre alarak, 17 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti.

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Alperen, bir önceki hazırlık maçını Utah Jazz'e karşı oynamış ve Jazz'in 122-113 galibiyete ulaştığı karşılaşmada, yine 17 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile oynamıştı.

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