Alperen Şengün sözünü tuttu!

EuroBasket 2025'i 2'ncilikle tamamlayarak hepimizi gururlandıran 12 Dev Adam, turnuvadan sonrada yüzleri güldürmeye devam ediyor.



Yarı finalde oynayıp 94-68 önde tamamladığımız Yunanistan maçından sonra Alperen Şengün, "Ercan'a ' Giannis'i 20'nin altında tutarsan sana Rolex alacağım ' dedim. Sözümü tutacağım. Ona en iyi Rolex'i alacağım. Kardeşim elinden geleni yaptı." şeklinde konuşmuştu.





Turnuvanın tamamlanmasından günler sonra Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye söz verdiği saati hediye ettiğini paylaştıkları fotoğrafla ilan etti.





