Alperen Şengün double-double yaptı, maça damga vurdu!

Alperen Şengün'ün müthiş bir performans sergilediği maçta Houston Rockets sahasında Washington Wizards'ı 107-92 ile yendi.

, Fotoğraf; Imago
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Alperen Şengün double-double yaptı, maça damga vurdu!
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12 Kasım 2024 08:33
NBA'e 5 maçla devam edildi. Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets 11. maçında sahasında Washington Wizards'i 107-92 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı.

ALPEREN'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Houston Rockets'te milli basketbolcu Alperen Şengün 31 dakika süre aldığı maçta 27 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu. Yıldız oyuncu aldığı 17 ribaund ile de double-double yapmış oldu. Alperen istatistiklerine 3 asist ve 3 blok da ekledi.

Jalen Green 18 sayı, Tari Eason 18 sayı 9 ribaund ile Alperen'e galibiyette eşlik etti.

Washington cephesinde ise Kyle Kuzma 18 sayı ve 4 ribaund, Corey Kispert 12, Bilal Coulibaly ve Jordan Poole 11 sayı ile maçı tamammadı.

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