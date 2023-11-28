Alperen Şengün'den Fenerbahçe itirafı: '2 milyon euro teklif ettiler'

'deformasıyla başarılı işlere imza atan temsilcimiz, Paul George'un programına konuk oldu ve çarpıcı ifadeler kullandı.Fenerbahçe'nin kendisine teklif yaptığını söyleyen Alperen, şu cümleleri kullandı:Birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Alperen, MVP yıldız Nikola Jokic ile arasındaki ilişki hakkında da konuştu.Alperen Şengün,ifadelerini kullandı.Milli yıldız, zaman zaman THY EuroLeague maçlarını takip etmeye çalıştığını söyledi. Alperen Şengündiye konuştu.