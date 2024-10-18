Allan Saint-Maximin'den Trabzonlu taraftara aylar sonra cevap!

Allan Saint-Maximin, sosyal medyadan Trabzonsporlu taraftarın aylar önce paylaştığı gönderiye dikkat çeken bir yorum yaptı.



1 YILLIĞINA GELDİ



Fenerbahçe, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin 'i 1 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'mizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.



DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS



Fenerbahçe 'nin bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı, sosyal medyadan Trabzonsporlu taraftarın aylar önce paylaştığı gönderiye dikkat çeken bir yorum yaptı.Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe forması ile toplam 10 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.







13 AĞUSTOS'TA PAYLAŞILDI



Trabzonsporlu bir taraftar sayfası, 13 Ağustos'ta sosyal medyadan Allan Saint-Maximin'in fotoğrafı ile "5 yıldızlı forman nerede" paylaşımı yaptı.







MAXIMIN'DEN CEVAP GELDİ!



Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin ise 3 ay sonra bu gönderiye yorum yaptı. Fransız yıldız yapılan paylaşıma, "Kulübümün tarihinin derinliklerinde ve hatta senin kafanın derinliklerinde" sözlerini kullandı.



BİNLERCE BEĞENİ ALDI



Sarı-lacivertli ekibin taraftarları, Maximin'in yaptığı yoruma beğeni yağdırdı.



