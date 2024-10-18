Allan Saint-Maximin'den Trabzonlu taraftara aylar sonra cevap!

Fenerbahçe'de forma giyen Allan Saint-Maximin, Trabzonspor taraftarının sosyal medyada aylar önce yaptığı bir paylaşıma flaş bir cevap verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Allan Saint-Maximin'den Trabzonlu taraftara aylar sonra cevap!
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18 Ekim 2024 11:55
Son güncelleme 18 Ekim 2024 11:57
Fenerbahçe'nin bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, sosyal medyadan Trabzonsporlu taraftarın aylar önce paylaştığı gönderiye dikkat çeken bir yorum yaptı.

1 YILLIĞINA GELDİ 

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'i 1 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'mizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe forması ile toplam 10 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



13 AĞUSTOS'TA PAYLAŞILDI

Trabzonsporlu bir taraftar sayfası, 13 Ağustos'ta sosyal medyadan Allan Saint-Maximin'in fotoğrafı ile "5 yıldızlı forman nerede" paylaşımı yaptı.



MAXIMIN'DEN CEVAP GELDİ!

Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin ise 3 ay sonra bu gönderiye yorum yaptı. Fransız yıldız yapılan paylaşıma, "Kulübümün tarihinin derinliklerinde ve hatta senin kafanın derinliklerinde" sözlerini kullandı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sarı-lacivertli ekibin taraftarları, Maximin'in yaptığı yoruma beğeni yağdırdı.

 
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