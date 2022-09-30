Alioski'ye moral depolanıyor

Fenerbahçe'ye bu sezon katılan isimlerden Ezgjan Alioski, artık tamamen takıma uyum sağladı ve sol tarafta hocasından formayı almayı başardı.



Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılan Alioski'ye zorlu maç öncesi teknik ekip özel bir motivasyon uyguluyor.



Ülkesi Kuzey Makedonya ile Uluslar Ligi'nde Gürcistan'a 2-0, Bulgaristan'a da 1-0 kaybeden tecrübeli futbolcunun moralini yükseltmesi için ekstra çaba harcanıyor.





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