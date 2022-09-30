Alioski'ye moral depolanıyor

Fenerbahçe'nin Makedon sol beki Ezgjan Alioski, milli takımda aldığı olumsuz sonuçların ardından takıma moralsiz döndü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Alioski'ye moral depolanıyor
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30 Eylül 2022 10:14
Ezgjan Alioski
Ezgjan Alioski
Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye bu sezon katılan isimlerden Ezgjan Alioski, artık tamamen takıma uyum sağladı ve sol tarafta hocasından formayı almayı başardı.

Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılan Alioski'ye zorlu maç öncesi teknik ekip özel bir motivasyon uyguluyor.

Ülkesi Kuzey Makedonya ile Uluslar Ligi'nde Gürcistan'a 2-0, Bulgaristan'a da 1-0 kaybeden tecrübeli futbolcunun moralini yükseltmesi için ekstra çaba harcanıyor.

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