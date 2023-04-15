Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski, 2-1 kazanılan MKE Ankaragücü maçından sonra görüşlerini aktardı.



Alioski, "Kaybetmeyeceğimizi biliyordum bugün. Çünkü çok güçlü bir takım ruhu ortaya koyduk. Beraber savaştığınızda işler istediğiniz gibi gitmese de, işler saha içinde kolay olmasa da geri dönebiliyorsunuz. Bugün sahaya karakter koyduk. Takım olarak inandık. Sonrasında da galibiyeti aldık. Maç maç gideceğiz. Zorlu bir rekabet var önümüzde. İnanarak, zorluklarından üstesinden gelerek hedefe ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.



Makedon futbolcu, sözlerini, "Bir galibiyet kutlamasıydı son anlarda. Müthiş bir kutlamaydı. Takım ruhunu o anda göstermiş olduğumuzu düşünüyorum. O anda nasıl mutlu olduğumuzu herkes gördü. Gösterdiğimiz sevinç, takım ruhunun ispatı. Bu çok büyük bir keyif." diye tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ