Alin Tosca: 'Ofsayt taktiği yapmadık, G.Saray'ı biliyorduk'

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'da stoper oyuncusu Alin Tosca, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Son pozisyonları iyi değerlendiren takımın Galatasaray olduğuna dikkat çeken Tosca, "İç saha serimizi ne kadar uzatsak o kadar iyiydi. Seyir zevki yüksek bir maçtı. İki takım da pozisyona girdi. Son pozisyonları iyi değerlendiren maçı kazanmış oldu." dedi.



Galatasaray'ın karşılaşmada sık sık ofsayta düşmesiyle ilgili konuşan Alin Tosca, "Ofsayt taktiğimiz yoktu. İyi iletişim kurduk. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Bu nedenle sık sık ofsayta düşürdük." ifadelerini kullandı.



