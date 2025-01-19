Aliağa Petkimspor yükselişte

Bursaspor'u 111-85 mağlup eden Aliağa Petkimspor üst üste 3'üncü galibiyetini alarak çıkışa geçti.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Aliağa Petkimspor yükselişte
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19 Ocak 2025 15:37
Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Bursaspor'u 111-85 mağlup eden Aliağa Petkimspor üst üste 3'üncü galibiyetini alarak çıkışa geçti. İzmir temsilcisinde 30 sayı kaydederek maçın en skorer ismi olan Bryson Williams galibiyette önemli rol oynadı.

Oyuncularının maça çok iyi konsantre olduğunu belirten Başantrenör Burak Gören, "Lig çok zorlu bir lig. Bursa takımına çok saygı duyuyorum. Zorlu bir tempoda gidiyoruz. Avrupa Kupası'nda kritik bir aşamadayız. Macaristan'dan Bursa'ya zor şartlarda geldik. Burada hazırlanmaya çalıştık. Çok iyi bir basketbol, çok büyük efor ve büyük bir skor farkıyla kazandık" diye konuştu.

 
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