Aliağa Petkimspor Josh Perkins'ı transfer etti

Aliağa Petkimspor, geçen sezon da takımda forma giyen Josh Perkins'le anlaşma sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor Josh Perkins'ı transfer etti
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14 Mart 2023 21:43
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçen sezon da kadrosunda yer alan Josh Perkins'le anlaştı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kadromuzda yer alan Josh Perkins, yuvasına dönerek birlikte hedefe yolculuğumuz için yeniden aramıza katıldı." İfadelerine yer verildi.

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