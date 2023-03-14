Aliağa Petkimspor Josh Perkins'ı transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçen sezon da kadrosunda yer alan Josh Perkins'le anlaştı.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kadromuzda yer alan Josh Perkins, yuvasına dönerek birlikte hedefe yolculuğumuz için yeniden aramıza katıldı." İfadelerine yer verildi.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kadromuzda yer alan Josh Perkins, yuvasına dönerek birlikte hedefe yolculuğumuz için yeniden aramıza katıldı." İfadelerine yer verildi.
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